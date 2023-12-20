“Доведемо до кінця”: в Дніпрі залишили Брежнєва без однієї “регалії”

Міська рада міста Дніпро позбавила звання “Почесного громадянина Дніпра” колишнього генсека ЦК КПРС Леоніда Брежнєва.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов у своєму Telegram.

“Леоніда Брежнєва позбавлено звання “Почесного громадянина Дніпра”. Бо декомунізацію міста ми теж доведемо до кінця. Хто б що не казав”, — йдеться у повідомленні.

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Що відомо про Леоніда Брежнєва

Леонід Брежнєв — Генеральний секретар ЦК КПРС, учасник Другої світової війни. Тричі Герой Радянського Союзу і двічі Герой Соціалістичної Праці. Зробив значний внесок у розбудову Дніпра.

Звання почесного громадянина Дніпра йому присвоїли у 1979 році.

У травні 2023 року в єдиному реєстрі електронних петицій з'явилася петиція з вимогою позбавити Леоніда Брежнєва звання “Почесний громадянин Дніпра”. Потрібної кількості голосів вона не набрала.

Нагадаємо, в Україні триває декомунізація. Так, місто Червоноград на Львівщині увійшло до переліку населених пунктів, які Національна комісія зі стандартів державної мови пропонувала перейменувати. Напередодні завершилося електронне голосування мешканців щодо перейменування Червонограда на Львівщині, яке тривало від 25 жовтня. У результаті найбільшу підтримку отримала пропозиція перейменувати місто на Червоноград.

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