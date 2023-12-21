Цинизм зашкаливает: россияне при обстрелах используют "щит" из украинских военнопленных

Особенно к такой тактике россияне прибегали во время боев вокруг Бахмута.

Российские оккупанты прикрываются украинскими военнопленными. Когда такое происходит, ВСУ вынуждены прекращать вести огонь.

Об этом ТСН.ua рассказал экс-командир "Азова" и заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

"Более часто мы наблюдаем за тем, как, например, они наших пленных со своих позиций выгоняют из окопов во время обстрелов и просто заставляют нас, за счет этого, прекращать стрелять. То есть происходит обстрел позиций, они наших пленных без оружия, раздетых просто выгоняют на улицу из блиндажа или из окопа. И либо наша артиллерия будет работать и, скорее всего, он погибнет, либо нам приходилось просто прекращать огонь", — подчеркнул Максим Жорин.

По его словам, особенно к такой тактике россияне прибегали во время боев вокруг Бахмута.

"По ним нельзя мерить человечность, по ним нельзя мерить какие-то понятия чести. Все это не о них... Поэтому ужасное отношение к пленным, прикрытие гражданскими, пленными – все это абсолютно обычные дела и инструменты для нашего врага", — подчеркнул экс-командир "Азова".

Напомним, что российские оккупанты зашли в промзону Авдеевки и закрепились. Активной зоной боевых действий является красная и серая зоны.

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