Бои за Авдеевку: оккупанты окончательно зашли в промзону и закрепились - DeepState

Промзона будет иметь определенные последствия для предстоящих боев в Авдеевке.

Российские оккупанты вошли в промзону Авдеевки и закрепились. Активной зоной боевых действий стали красная и серая зоны.

Об этом телеканалу "Эспрессо" сообщил соучредитель DeepState Роман Погорелый.

"К сожалению, промзона, по сути, потеряна. Туда оккупанты окончательно зашли и закрепились. Там постоянно находятся российские бойцы. Красная и серая зона уже является активной зоной боевых действий, она зашла за территорию промзоны. Россияне там пробуют продвигаться дальше", — заявил Погорелый.

По его словам, у промзоны будут определенные последствия для предстоящих боев в Авдеевке.

"Сейчас враг пытается сконцентрировать там свои силы. Россияне подтянули туда пехоту и технику", – добавил Роман Погорелый.

Он также подчеркнул, что российские оккупанты пытаются совершать соответствующие маневры по продвижению в районе Степного.

"Они пробуют лезть повсюду. Россияне пытаются обойти с севера, в направлении Бердичи и с юга между АКХЗ. Недавно бойцы 110 ОМБр опубликовали кадры, где видно, что район полностью усеян трупами россиян. Несмотря на то, по словам украинских бойцов, оккупанты продолжают" лезть как зомби". Все это давление очень сложно сдерживать", — сказал соучредитель DeepState.

Напомним, что в Белом доме рассказали, когда РФ может усилить наступление на Авдеевку.

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