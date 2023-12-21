В Белом доме рассказали, когда РФ может усилить наступление на Авдеевку

По мнению Джона Кирби, россияне ждут, пока промерзнет почва, чтобы усилить свои атаки.

С приходом устойчивых морозов Россия может прибегнуть к новому мощному наступлению на Авдеевку Донецкой области.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне.

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По его словам, россияне ждут, пока промерзнет почва, чтобы усилить свои атаки на Авдеевку.

"Мы увидели, что россияне на самом деле не отказались от намерений вести наступательные действия, в частности на востоке, в районе Авдеевки. У нас есть все основания полагать, что когда почва замерзнет в конце января и конце февраля, это облегчит российским войскам продвижение", — сказал Кирби .

Он предупредил, что, как и в прошлом году, Россия атакует критическую инфраструктуру Украины, превращая зиму и холод в оружие против мирного населения. Поэтому нужно обеспечить украинское ПВО дополнительными возможностями. Кирби призвал Конгресс США как можно скорее принять новый пакет помощи Украине.

"Время не на нашей стороне. Мы хотим получить (новое – Ред.) финансирование как можно скорее", – подытожил Джон Кирби.

Ситуация в Авдеевке: главные новости

Напомним, что 10 октября оккупанты начали активные наступательные действия вблизи Авдеевки Донецкой области, которые продолжаются до сих пор.

По мнению эксперта Александра Коваленко, РФ активизировалась возле Авдеевки, потому что хочет подарить Путину к Новому году новую "эпическую победу".

Журналист Юрий Бутусов показал, как выглядит сейчас Авдеевка, которая стала "очередным городом-призраком на карте Украины".

Спикер 47-й бригады Дмитрий Лазуткин рассказал, что на Авдеевском направлении у россиян нет недостатка техники, враг хорошо организовали логистику.

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