Данилов сообщил о совместном производстве оружия Украиной со странами НАТО

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что совместное производство оружия Украиной со странами НАТО уже происходит.

Об этом Данилов сказал в эфире телемарафона "Единые новости".

"Совместное производство оружия со странами НАТО уже происходит. Другое дело, что нам нужно как можно больше увеличить производство, но это технические процессы, которые отрабатывают соответствующие институты, отрабатывают соответствующие люди", — рассказал секретарь СНБО.

Он добавил, что украинские разработки на сегодняшний день соответствуют стандартам Альянса.

"Те разработки, которые есть в нашей стране, удивляют наших партнеров, и удивляют их неоднократно. И сейчас есть изделия, которые находятся на самом высоком уровне, что касается мировой военной индустрии", – сообщил чиновник.

К слову, во время визита украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в Вашингтон в декабре Украина и США подписали декларацию о намерениях по совместному производству оружия и обмену техническими данными. В частности, речь идет об изготовлении гибридных систем ПВО.

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