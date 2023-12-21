Битва за Авдеевский коксохим: кто контролирует предприятие

Российские оккупанты не прекращают атаковать Авдеевку Донецкой области. Захватчикам не удается захватить Авдеевский коксохимический завод.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер прессцентра сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Представитель ВСУ отмечает, что предприятие контролируют украинские защитники.

"Коксохим — под нашим контролем. Всего около Авдеевки за прошедшие сутки отбито 14 атак — это в районах Новокалинового, также восточнее Новобахмутовки, возле самой Авдеевки. Еще 22 атаки — Северное, Первомайское и Невельское", — рассказал Штупун.

По его словам, в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки российская армия пытается идти вперед. На этом участке фронта были отбиты десять атак

Кроме того, Штупун заявил, что враг достаточно активно действует в Запорожском направлении. Там оккупанты пытаются отбить ранее утраченные позиции.

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Ситуация в Авдеевке

На днях росСМИ сообщили, что оккупанты получили новый срок взятия города Авдеевка – до Нового года. Впрочем, городские власти убеждены, что россияне не смогут захватить город.

В Белом доме считают, что РФ может усилить наступление на Авдеевку с наступлением устойчивых морозов. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Джон Кирби говорит, что оккупанты ждут, пока промерзнет почву, чтобы усилить свои атаки.

Между тем, руководитель МВА Виталий Барабаш заявил, что по состоянию на утро 20 декабря в городе остаются 1220 человек. По его словам, они боятся уезжать, ведь враг активно обстреливает "дорогу жизни".

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