Битва за Авдіївський коксохім: хто контролює підприємство

Російські окупанти не припиняють атакувати Авдіївку Донецької області. Загарбникам не вдається захопити Авдіївський коксохімічний завод.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Представник ЗСУ наголошує, що підприємство контролюють українські оборонці.

"Коксохім - під нашим контролем. Загалом біля Авдіївки минулої доби відбито 14 атак — це в районах Новокалинового, також східніше Новобахмутівки, біля самої Авдіївки. Ще 22 атаки - Сєвєрне, Первомайське і Невельське", - розповів Штупун.

За його словами, в районах Мар'їнки, Побєди і Новомихайлівки російська армія намагається йти вперед. На цій ділянці фронту було відбито десять атак

Крім того, Штупун заявив, що ворог досить активно діє на Запорізькому напрямку. Там окупанти намагаються відбити раніше втрачені позиції.

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Ситуація в Авдіївці

Днями росЗМІ повідомили, що окупанти отримали новий термін взяття міста Авдіївка - до Нового року. Втім, міська влада переконана, що росіяни не зможуть захопити місто.

У Білому дому вважають, що РФ може посилити наступ на Авдіївку з приходом стійких морозів. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Джон Кірбі каже, що окупанти чекають, поки промерзне ґрунт, щоб посилити свої атаки.

Тим часом керівник МВА Віталій Барабаш заявив, що станом на ранок 20 грудня у місті залишаються 1220 людей. За його словами, вони бояться їхати, адже ворог активно обстрілює "дорогу життя".

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