Барабаш рассказал, смогут ли россияне захватить Авдеевку

Российские оккупационные войска не прекращают попыток захватить Авдеевку в Донецкой области. Враг каждый раз сдвигает сроки оккупации. Впрочем, захватчикам это не удастся сделать.

Об этом заявил в эфире "Эспрессо" начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Штурмы и атаки продолжаются. Впрочем, им так и не удалось захватить город до обращения их диктатора по итогам года. Тем более понимая, что уже не смогут захватить город к этой дате, они начали говорить о захватах к Новому году", — рассказал Барабаш. .

Барабаш отмечает, что кремлевские начали готовить российское население к тому, что срок захвата Авдеевки меняется. Впрочем, Кремлю не удастся захватить город, убежден руководитель МВА.

"Сначала они говорили, что захватят город к обращению Путина, потом — к Новому году, а уже даже заговорили и об оккупации до президентских выборов. Впрочем, захватить Авдеевку им не удастся до Нового года, а тем более и до президентских выборов. Конечно, что цена этому будет очень велика. Это тяжелая ежедневная работа наших воинов. Однако я уверен, что россияне не возьмут Авдеевку", — подчеркнул он.

Напомним, росСМИ сообщили, что оккупанты получили новый срок взятия города Авдеевка. Отмечается, что захватить город до 1 декабря захватчикам не удалось, поэтому теперь они получили приказ от диктатора Владимира Путина оккупировать город до Нового года.

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