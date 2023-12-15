Защитник Авдеевки описал адские бои за город: "Здесь десятки тел"

Украинские защитники отмечают, что их не беспокоит превосходство России в пехоте, а волнует, что у врага больше оружия.

В попытках захватить Авдеевку российские войска пытаются продвигаться очень малыми группами и несут огромные потери. У врага больше военных ресурсов, чем у ВСУ, однако вопрос об отходе защитников от города не обсуждается.

Об этом заместитель командира 25-го штурмового батальона ВСУ, обороняющего Авдеевку, Иван Смага рассказал изданию The Guardian.

Ситуация вокруг Авдеевки – что говорят в ВСУ

"Тут десятки тел (оккупантов – ред.). Они пытаются продвигаться. Мы их убиваем. Отправляют еще. Сначала это были группы по 10 человек. Теперь это один-два-три без поддержки. Командир использует их, как живое мясо", – рассказал Смага.

Также читайте Генштаб сообщил последние новости с передовой: где горячее всего

Он отметил, что российские захватчики используют разные методы – некоторые ползали по ледяной земле, а другие рыли норы, "как мыши". Несколько вражеских бойцов притворялись мертвыми, часами лежа рядом с телами погибших товарищей.

"Мы наблюдаем за ними. Они лежат под теплыми телами. В конце концов они поднимаются, двигаются", – добавил Смага.

Он подчеркнул, что россияне хотя и могут быть идиотами, у них больше ресурсов. Так, на Авдеевском выступлении враг накопил 40 тыс. военных, танки, бронемашины МТ-ЛБ советских времен и 152-миллиметровые гаубицы.

"У нас достаточно, чтобы защититься от нападения. Но если они будут продолжать наступать, нам понадобится гораздо больше", – рассказал заместитель командира 25-го батальона.

Боец признался, что с конца лета его подразделение получает меньше боеприпасов.

Читайте главные новости дня:

Чей коксохим

В материале издания говорится, что оккупанты совершили серию рейдов на Авдеевский коксохимический завод. Они захватили важный террикон, но пока не смогли пробить заграждение по периметру.

"Завод наш. Ни один российский солдат внутрь не попал", – подчеркнул Смага.

"Мы будем стоять до конца"

Автор статьи указывает, что после почти двух лет полномасштабной войны украинские офицеры говорят, что у них нет другого выхода, кроме как продолжать бороться.

"Путин не хочет переговоров. И мы тоже. Много наших ребят погибли. Они заплатили огромную цену. Если мы остановимся сейчас, то зачем? Нас не беспокоит преимущество России в пехоте. Их 140 миллионов. Нас волнует то, что у них больше оружия", – объяснил офицер по имени Юрий Зубчак.

Журналисты пишут, что неизвестно, насколько долго Авдеевка будет оставаться под контролем украинских войск, но тема выхода защитников из города не обсуждается, по крайней мере, публично.

"Мы будем стоять до конца. Если Запад нас не поддержит, Москва снова попытается захватить Киев, как в 2022 году. И дальше будет", – резюмировал Смага.

Напомним, по сообщению Института изучения войны, 14 декабря российские войска на Авдеевском направлении продвинулись к югу от железнодорожного пути, который проходит северо-западнее Степного.

Читайте также: