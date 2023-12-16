Атака "шахедов" на Херсонщину: видео первых минут после попадания по больнице

В полиции опубликовали видео прилетов дронов Shahed по больнице под Херсоном. В момент удара там находились люди. Все подробности ночной атаки дронами – смотрите в эксклюзиве Виктории Панченко для TSN.UA.

Дроны "накрыли" Херсон

Сегодня, 16 декабря, российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсонщину дронами-камикадзе Shahed. В частности, под удар попало медицинское учреждение. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Очередная страшная ночь в Херсоне. Ночью оккупанты запустили "шахеды", целью которых стали жилые кварталы, здание медицинского учреждения, учебное заведение. В частности, под удар попало и медучреждение, где как раз находились патрульные и работники больницы”, — говорит он.

В начале видео люди находятся в помещении медучреждения на первом этаже. Слышен звук мотора "шахеда", затем – взрыв и звуки сигнализации.

После этого полицейский выходит на улицу, чтобы посмотреть, что с автомобилями. Он говорит коллеге, что побило стекло.

Позже снова слышен звук дрона. Раздается еще один взрыв. Правоохранитель снимает пламя на улице. Он забегает в здание, говорит, что машина побита. Призывает всех идти в подвал.

Момент удара по больнице на Херсонщине

Последствия прилета

В результате российской атаки был поврежден служебный автомобиль полиции, но обошлось без потерь среди личного состава. В медицинском учреждении уничтожены административный корпус, приемное отделение и лаборатория. Во время атаки один из врачей получил ранения.

Дроновые атаки Украины

Напомним, что Херсонщина постоянно обстреливается врагом. За последние сутки агрессор выпустил по региону около 500 снарядов. Об этом в Телеграмм утром 16 декабря сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

"За минувшие сутки противник совершил 83 обстрела, выпустив 483 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, танков, авиации и БПЛА, из них — 3 Shahed. По городу Херсон враг выпустил 36 снарядов. Российские военные полцелили в жилые кварталы населенных пунктов области; админздание и медицинское учреждение в Херсонском районе. Из-за российской агрессии четыре человека получили ранения", — говорит Прокудин.

Напомним, по данным Воздушных сил ВСУ, за последнюю ночь российские силы выпустили по Украине 31 "шахед", из которых 30 были уничтожены ПВО.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Атака шахедов на Херсонщину: видео первых минут после попадания. Под обстрел попала больница".

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