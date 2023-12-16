Ночная атака дронов: сколько беспилотников уничтожило ПВО

В ночь на субботу, 16 декабря, российские оккупаны атаковали Украину беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 30 ударных дронов.

Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 31 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 30 ударных дронов", — говорится в строительстве.

Воздушные силы ВСУ добавили, что оккупанты атаковали "Shahed" по трем направлениям — с территории Российской Федерации: Приморско-Ахтарск, Сеща, Курск. Дроны враг направил в разные регионы Украины.

"В результате боевой работы уничтожены 30 "Шахедов" в пределах Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областей", — говорится в сообщении ПС.

Тем временем Силы обороны юга проинформировали, что из-за зоны их ответственности БпЛА летели с восточного побережья Азовского моря. Было уничтожено 12 дронов: 9 – на Херсонщине, 2 – на Николаевщине, 1 – на Виннитчине.

"Попадания не допущены. Но обломками сбитых БпЛА повреждены админздание и медицинское учреждение в Херсонском районе.

Вызванный пожар пожарные оперативно ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 16 декабря в ряде украинских областей, в частности, и в Киевской области была объявлена воздушная тревога. В Киеве раздались взрывы. Воздушные Силы ВСУ предупредили об опасности от вражеских беспилотников.

В КМВА сообщили, что произошла шестая воздушная атака на Киев с начала месяца. БпЛА атаковали группами, волнами и по разным направлениям. Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены.

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