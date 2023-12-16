Справились без Миколенко: "Эвертон" одержал четвертую подряд победу в АПЛ (видео)

"Ириски" уверенно обыграли одного из аутсайдеров чемпионата.

"Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко на выезде победил "Бернли" в матче 17-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Терф Мур" в городе Бернли завершился со счетом 0:2 .

Оба гола "ириски" забили в первом тайме. На 19-й минуте мерсисайдский клуб вывел вперед Амаду Онана, а через шесть минут преимущество гостей удвоил Майкл Кин.

Миколенко остался вне заявки "Эвертона" на поединок против "Бернли", поскольку еще не успел полностью восстановиться после повреждения.

Интересно, что нынешний наставник "ирисок" Шон Дайч большую часть своей тренерской карьеры возглавлял именно "Бернли" (2012-2022), поэтому сегодня он выиграл дуэль у своего бывшего клуба.

Обзор матча "Бернли" – "Эвертон"

Будет добавлен в скором времени.

Для "Эвертона" это четвертая подряд победа в АПЛ. Команда Миколенко с 16 баллами поднялась на 16-е место в турнирной таблице. Важно отметить, что 17 ноября "Эвертон" лишили 10 очков за нарушение правил финансового фейр-плей. "Бернли" (8 пунктов) идет в зоне вылета на 19-й позиции.

В следующем туре "Эвертон" на выезде сыграет против "Тоттенхэма", а "Бернли" в гостях померяется силами с "Фулхэмом". Оба матча состоятся 23 декабря.

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