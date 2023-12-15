Генштаб сообщил последние новости с передовой: где горячее всего

За прошедшие сутки на фронте произошло 110 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генеральный штаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области РФ.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 15 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении ВСУ отразили атаку врага восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 11 атак противника возле Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны успешно отбили 23 атаки врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 22 атаки южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны удерживают врага в районе Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши защитники успешно отразили 17 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не совершал.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили девять атак противника севернее Приютного, западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Мелитопольском направлении ВСУ продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, нанося огневые поражения по тылам противника.

"Авиация Сил обороны нанесла удары по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также за прошедшие сутки наши защитники уничтожили аэробалистическую ракету Х-47М "Кинжал". Подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной управление и два состава боеприпасов противника", — отчитался Генштаб.

Ранее стало известно о ночном обстреле Украины, как отработала ПВО. Больше читайте в новости.

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