Оборонець Авдіївки описав пекельні бої за місто: "Тут десятки тіл"

Українські захисники зазначають, що їх не турбує перевага Росії в піхоті, а хвилює те, що у ворога більше зброї.

У намаганнях захопити Авдіївку російські війська намагаються просуватися дуже малими групами і зазнають величезних втрат. У ворога більше військових ресурсів, ніж у ЗСУ, однак питання про відхід захисників від міста не обговорюється.

Про це заступник командира 25-го штурмового батальйону ЗСУ, який обороняє Авдіївку, Іван Смага розповів виданню The Guardian.

Ситуація навколо Авдіївки – що кажуть в ЗСУ

"Тут десятки тіл (окупантів – ред.). Вони намагаються просуватися. Ми їх вбиваємо. Відправляють ще. Спочатку це були групи по 10 осіб. Тепер це один-два-три без підтримки. Командир використовує їх, як живе м’ясо", – розповів Смага.

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Він зазначив, що російські загарбники використовують різні методи – деякі повзали по крижаній землі, а інші рили нори, "як миші". Кілька ворожих бійців прикидалися мертвими, годинами лежачи поруч із тілами загиблих товаришів.

"Ми спостерігаємо за ними. Вони лежать під теплими тілами. Зрештою вони піднімаються, рухаються", – додав Смага.

Він наголосив, що росіяни хоча й можуть бути ідіотами, у них більше ресурсів. Так, на Авдіївському виступі ворог накопичив 40 тис. військових, танки, бронемашини МТ-ЛБ радянських часів і 152-міліметрові гаубиці.

"У нас достатньо, щоб захиститися від нападу. Але якщо вони продовжуватимуть наступати, нам знадобиться набагато більше", – розповів заступник командира 25 батальйону.

Боєць зізнався зізнався, що від кінця літа його підрозділ отримує менше боєприпасів.

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Чий коксохім

У матеріалі видання йдеться, що окупанти здійснили серію рейдів на Авдіївський коксохімічний завод. Вони захопили важливий терикон, але поки що не змогли пробити загородження по периметру.

"Завод наш. Жоден російський солдат всередину не потрапив", – наголосив Смага.

"Ми стоятимемо до кінця"

Автор статті вказує, що після майже двох років повномасштабної війни українські офіцери кажуть, що не мають іншого виходу, окрім як продовжувати боротися.

"Путін не хоче переговорів. І ми теж. Багато наших хлопців загинуло. Вони заплатили величезну ціну. Якщо ми зупинимося зараз, то для чого? Нас не турбує перевага Росії в піхоті. Їх 140 мільйонів. Нас хвилює те, що у них більше зброї", – пояснив офіцер на імʼя Юрій Зубчак.

Журналісти пишуть, що не відомо, наскільки довго Авдіївка залишатиметься під контролем українських військ, але тема виходу оборонців з міста не обговорюється, принаймні публічно.

"Ми стоятимемо до кінця. Якщо Захід нас не підтримає, Москва знову спробує захопити Київ, як 2022 року. І далі буде", – резюмував Смага.

Нагадаємо, за повідомленням Інституту вивчення війни, 14 грудня російські війська на Авдіївському напрямку просунулися на південь від залізничної колії, яка проходить на північний захід від Степового.

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