Дания и Швеция передадут Украине дополнительные БМП CV90: характеристики

В шведском Минобороны отмечают, что машины CV90 остаются важным дополнением к украинской обороне.

Дания и Швеция передадут Украине БМП CV90. Сначала Дания внесет финансовый взнос в 1,8 млрд датских крон, а Швеция поддержит закупки в рамках соглашения с Украиной о боевых машинах.

Об этом в ходе совместной встречи договорились министры обороны обоих государств, сообщается на сайте шведского правительства.

Дания и Щвеция будут работать над закупкой для Украины дополнительных боевых машин 90 (CV90), которые усилят коллективную способность ВСУ.

"Это важный шаг для поддержки Сил обороны Украины вместе с Данией. Мы будем использовать промышленный потенциал для обеспечения поставок новых боевых машин 90 (CV90) в Украину", – заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Он добавил, что CV90 остаются важным дополнением к украинской обороне с тех пор, как в начале 2023 года Швеция передала 50 таких машин. Они хорошо зарекомендовали себя на поле боя.

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Характеристики БМП CV90

БМП CV90 (Combat Vehicle 90) является разработкой компании BAE Systems-Hägglunds и производится с 1990-х годов. Машины вооружены 40-миллиметровой пушкой L70 Bofors. Защита БМП выдерживает попадание 30-миллиметровых снарядов. Заметим, что украинские военные весной прошли обучение на этих машинах.

Напомним, ранее премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен анонсировала новый пакет поддержки для Украины на миллиард евро.

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