Цинізм зашкалює: росіяни під час обстрілів використовують "щит" з українських військовополонених

Особливо до такої тактики росіяни вдавалися під час боїв навколо Бахмуту.

Російські окупанти прикриваються українськими військовополоненими. Коли таке відбувається, ЗСУ вимушені припиняти вести вогонь.

Про це ТСН.ua розповів екскомандир "Азову" та заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

"Більш часто ми спостерігаємо за тим, як, наприклад, вони наших полонених зі своїх позицій виганяють з окопів під час обстрілів і просто змушують нас, коштом цього, припиняти стріляти. Тобто відбувається обстріл позицій, вони наших полонених без зброї, роздягнутих просто виганяють на вулицю з бліндажа або з окопу. І або наша артилерія буде працювати і скоріше за все він загине, або нам доводилося просто припиняти вогонь", - наголосив Максим Жорін.

За його словами, особливо до такої тактики росіяни вдавалися під час боїв навколо Бахмуту.

"По них не можна міряти людяність, по них не можна міряти якісь поняття честі. Все це не про них... Тому жахливе відношення до полонених, прикриття цивільними, полоненими – все це є абсолютно звичайними справами і інструментами для нашого ворога", - підкреслив екскомандир "Азову".

Нагадаємо, що російські окупанти зайшли до промзони Авдіївки і закріпилися. Активною зоною бойових дій є червона й сіра зони.

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