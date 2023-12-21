Час для зосередженості: Зеленський зробив важливе попередження перед Різдвом

За повідомленням президента, відбулася окрема доповідь ГУР про плани ворога, роботу російської оборонної промисловості.

Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням у передріздвяний час, зауваживши, що усім варто памʼятати про необхідність зосередженості.

Про це йшлося у зверненні президента 21 грудня.

Зеленський зазначив, що передріздвяний період – час для роботи, "час для того, щоб мати можливість розслабитись потім".

Він також звернувся до жителів Харківщини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщина, а також тих, де зараз вирішується доля України.

"Максимальна увага – захисту. Максимальні зусилля – заради держави. Максимальна енергія – заради того, щоб Україна могла досягти й досягала своїх цілей. Я дякую всім, хто живе саме так, хто бʼється і працює заради України", – наголосив він.

Він також повідомив, що 21 грудня відбулася окрема доповідь ГУР про плани ворога, роботу російської так званої "оборонки".

"Є сигнали щодо їхнього уповільнення. Будемо їхньому уповільненню ще допомагати", – додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України наголошував на необхідності покращити логістику, щоб ті безпілотники, що перебувають на складах, швидше потрапляли до наших захисників.

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