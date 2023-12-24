Чи очікувати повісток в "Дії": Федоров відповів

Електронні повістки громадянам України не надсилатимуть через застосунок "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Наступного року буде 1 млн дронів. Повісток у "Дії" не буде ніколи. І тільки так", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні оголошено мобілізацію після того, як РФ здійснила повномасштабне вторгнення. Військовозобов'язані в Україні чоловіки у віці 18-60 років, а також жінки деяких професій, зокрема медики, які за станом здоров'я можуть проходити службу.

У жовтні в Україні почав працювати єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних, який мав значно спростити процес мобілізації. До запуску реєстру - на початку квітня - керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік говорив, що громадянам України в "Дію" не приходитимуть повістки.

У Верховній Раді розглядали можливість вручення повісток військовозобов'язаним за допомогою месенджерів.

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