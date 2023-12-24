Ожидать ли повесток в "Дії": Федоров ответил

Услуги нет ни в разработке, ни в планах.

Электронные повестки гражданам Украины не будут присылать через приложение "Дія".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"В следующем году будет 1 млн дронов. Повесток у "Дії" не будет никогда. И только так", — отметил он.

Напомним, в Украине объявлена мобилизация после того, как РФ совершила полномасштабное вторжение. Военнообязанные в Украине мужчины в возрасте 18-60 лет, а также женщины некоторых профессий, в том числе медики, по состоянию здоровья могут проходить службу.

В октябре в Украине начал работать единый электронный реестр военнообязанных, который должен был значительно упростить процесс мобилизации. До запуска реестра – в начале апреля – руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник говорил, что гражданам Украины в "Дії" не будут приходить повестки.

В Верховной Раде рассматривали возможность вручения повесток военнообязанным с помощью мессенджеров.

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