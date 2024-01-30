“Анна з Росії”: Французький Католицький університет проведе конференцію, яка підіграє російській пропаганді

Росія продовжує свої “спецоперації” на міжнародній арені. На цей раз Французький Католицький університет анонсував проведення конференції "Франція-Росія: 1000 років історії та культури".

Про це повідомив Олексій Рейнс "Консул".

Як зазначається, Французький Католицький університет ICES анонсував проведення конференції “Франція-Росія: 1000 років історії та культури”.

Що цікаво, на афіші зображена донька князя Київської Русі Ярослава Мудрого - королева Анна Французька. А головна частина програми - лекція “Анна з Росії”, яка була оформлена по матеріалам російських істориків.

“Так виглядає війна проти нас в інших вимірах - за ідентичність, за історію, за культуру. І поки на державному рівні не буде прийнята концепція "України-Русі" та не виділено фінансування на її впровадження, ми й далі спостерігатимемо подібні "спецоперації" кацапів на міжнародній арені”, - наголосив Олексій Рейнс.

Нагадаємо, що Кулеба відповів на погрози угорського лідера ультраправої партії щодо України.

Читайте також: