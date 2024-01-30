"Я люблю Украину": у шоу появится новый капитан

Телеканал ТЕТ готовит новый сезон любимого шоу "Я люблю Украину" с обновленным составом капитанов.

Проект выйдет на телеэкраны уже весной. В течение двух сезонов зрители узнавали Украину вместе с певцом Владимиром Дантесом и шоуменом Юрием Ткачем. Однако в третьем сезоне шоу "Я люблю Украину" состав капитанов изменится.

Юрий Ткач, Ксения Мишина и Владимир Дантес

Владимир Дантес в течение двух сезонов проекта "прокачался" так, что отгадает любую песню задом наперед, отличит выдумки продюсеров от реальных исторических фактов, составит миллион анаграмм и даже проведет в студии физический эксперимент. Об Украине он знает все и даже больше. Весной в дружеском поединке с Юрием Ткачем сойдется новый капитан, имя которого станет известно совсем скоро. А вот ведущей неизменно остается актриса Ксения Мишина.

Юрий Ткач

В новом сезоне шоу "Я люблю Украину" зрителей ждут патриотические звездные соревнования, зажигательные раунды, хитовые музыкальные паузы, невероятные факты, которые откроют Украину и ее удивительных людей по-новому, а также интересные конкурсы. Еженедельно самые популярные украинские знаменитости – актеры, певцы, ведущие, спортсмены, юмористы и лидеры мнений – будут меряться знаниями о культуре, политике, языке, истории, традициях и выдающихся фигурах Украины.

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