Дарья Трегубова рассказала об отношениях ее экс-мужа с их общей дочерью

Украинская телеведущая и актриса Дарья Трегубова, которая ранее делилась фото в купальнике на морозе, откровенно рассказала об отношениях ее дочери с экс-мужем, с которым они уже длительное время не вместе.

Так, знаменитость признается, что они с экс-избранником остались в прекрасных отношениях. Более того, он не только общается с дочерью, но и часто увозит ее в школу.

"Регулярно общается. Он каждый день ее утром забирает и везет в школу, потому что ему по дороге. А мы в прекрасных отношениях. Я считаю, что когда у пары есть дети, устраивать "Монтекки и Капулетти" – совершенно незрелая позиция. Потому что счастье детей – это самое важное", - рассказала ведущая на YouTube-канале "Люкс ФМ".

Дарья Трегубова с дочерью / Фото: instagram.com/dasha.tregubova

Также знаменитость ответила, находится ли она сейчас в отношениях. По словам Трегубовой, ее сердце до сих пор свободно.

"Я бы не сказала. Думаю, что не даю сейчас свободы никаким эмоциям, стараюсь держать себя в принципе. В общем, в зажатом состоянии. Не влюбляюсь я пока", - призналась Даша.

Даша Трегубова в 2011 году вышла замуж за бизнесмена, имя которого держит в тайне. И почти через год после рождения у них дочери они развелись. По ее словам, они не выдержали очередной кризис. В частности, супруги постоянно ссорились из-за плотных рабочих графиков звезды и разных взглядов на быт и жизнь в целом. А также помешали счастливому браку разные характеры.

Напомним, недавно экс-жена Вячеслава Узелкова Марина Боржемская также прокомментировала, какие отношения им удалось сохранить с общими детьми после развода.

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