У Пентагоні прокоментували передавання Україні бомб GLSDB

Терміни поставок не називаються з міркувань безпеки.

У міністерстві оборони Сполучених Штатів заявили, що Україна отримає обіцяні їй бомби GLSDB згідно з раніше досягнутими домовленостями, проте точних років не вказали.

Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер.

Він зазначив, що терміни поставок не називаються з міркувань безпеки.

"Як було визнано минулого року, ми надамо Україні GLSDB в рамках наших зусиль з надання допомоги у сфері безпеки. Однак з міркувань безпеки нашої діяльності ми не можемо підтвердити конкретні терміни", - заявив речник Міноборони США.

Крім того, Райдер наголосив, що США й надалі тісно співпрацює з Україною та партнерами у сфері безпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові можуть отримати від США високоточні реактивні снаряди малого діаметра наземного базування GLSDB.

Крім того, ми раніше інформували, що радник Байдена обговорив з головою МЗС Китаю російську агресію проти України.

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