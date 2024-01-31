У Пентагоні прокоментували передавання Україні бомб GLSDB

Терміни поставок не називаються з міркувань безпеки.
У міністерстві оборони Сполучених Штатів заявили, що Україна отримає обіцяні їй бомби GLSDB згідно з раніше досягнутими домовленостями, проте точних років не вказали.
Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер.
Він зазначив, що терміни поставок не називаються з міркувань безпеки.
"Як було визнано минулого року, ми надамо Україні GLSDB в рамках наших зусиль з надання допомоги у сфері безпеки. Однак з міркувань безпеки нашої діяльності ми не можемо підтвердити конкретні терміни", - заявив речник Міноборони США.
Крім того, Райдер наголосив, що США й надалі тісно співпрацює з Україною та партнерами у сфері безпеки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові можуть отримати від США високоточні реактивні снаряди малого діаметра наземного базування GLSDB.
Крім того, ми раніше інформували, що радник Байдена обговорив з головою МЗС Китаю російську агресію проти України.
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