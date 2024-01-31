Протягом минулої доби на Сумщині пролунало 286 вибухів

Для обстрілів загарбники використовують наземну та авіаційну техніку, а також БпЛА.

Російські загарбники протягом 30 січня здійснили 55 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, в результаті чого було зафіксовано 286 вибухів.

Також читайте Мер Харкова розповів про наслідки атаки ударних БпЛА

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

У повідомленні вказується що обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Свеська, Дружбівська, Середино-Будська громади.

Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (30 вибухів), гранатометів (СПГ) (3 вибухи), артилерії (6 вибухів) та здійснив ракетний обстріл некерованими авіаційними ракетами (НАР) з гелікоптера (4 вибухи)

Краснопільська громада: здійснено артилерійські обстріли (35 вибухів), обстріли з мінометів (18 вибухів).

Білопільська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (9 вибухів), обстріли БпЛА (FPV-дрон) (4 вибухи), РСЗВ (35 вибухів) та мінометні обстріли (27 вибухів).

Хотінська громада: росіяни вдарили з артилерії (САУ) (27 вибухів), РСЗВ (10 вибухів) та мінометів (8 вибухів). Також ворогом застосовано обстріл БпЛА («дрон-камікадзе» типу «Ланцет»).

Шалигинська громада: були обстріли з РСЗВ (25 вибухів), мінометів (7 вибухів) та із стрілецької зброї.

Есманьська громада: 12 мін скинув ворог на територію громади.

Середино-Будська громада: здійснено мінометні обстріли (8 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: зафіксовано 3 мінометні вибухи.

Дружбівська громада: був мінометний обстріл (3 вибухи).

Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (САУ) (8 вибухів).

Свеська громада: здійснено артилерійський обстріл (3 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська армія обстріляла Зноб-Новгородську громаду в Сумській області. Внаслідок удару двоє чоловіків та одна жінка загинули.

Крім того, ми раніше інформували, що на Чернігівщині росіяни обстріляли цивільне авто.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.