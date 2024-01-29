Протягом минулої доби на Сумщині пролунало 267 вибухів

Для обстрілів загарбники використовують наземну та авіаційну техніку, а також БпЛА.
Протягом 28 січня російські загарбники здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Сумська ОВА повідомляє, що всього за добу було зафіксовано 267 вибухів.
Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Свеська, Середино-Будська громади.
- Хотінська громада: ворог бив з мінометів (37 вибухів). Крім того, відбулося скидання ВОГ з БПЛА (5 вибухів).
- Краснопільська громада: здійснено атаку за допомогою дрону типу «FPV» (2 вибухи) та обстріл з мінометів (2 вибухи).
- Юнаківська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи), атаку за допомогою дрону типу «FPV» (1 вибух) та мінометний обстріл (10 вибухів).
- Великописарівська громада: 19 мін скинули росіяни на територію громади. Також відбулися скидання боєприпасів з БПЛА (8 вибухів) та обстріл з гранатометів СПГ (5 вибухів).
- Білопільська громада: були обстріли з міномету (8 вибухів), артилерії (8 вибухів), РСЗВ (4 вибухи), зі стрілецької зброї та з автоматичної гармати (150 вибухів).
- Шалигинська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.
- Свеська громада: здійснено обстріл зі стрілецької зброї.
- Середино-Будська громада: був авіаційний обстріл з гвинтокрила некерованими авіаційними ракетами (2 вибухи).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час російської атаки дронів було зафіксовано влучання у промисловий обʼєкт в Кременчуцькому районі Полтавської області.
Крім того, ми раніше інформували, що ввечері 28 січня у Києві та низці областей через загрозу балістики оголошували повітряну тривогу.
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