Протягом минулої доби на Сумщині пролунало 267 вибухів

Для обстрілів загарбники використовують наземну та авіаційну техніку, а також БпЛА.

Протягом 28 січня російські загарбники здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Сумська ОВА повідомляє, що всього за добу було зафіксовано 267 вибухів.

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Свеська, Середино-Будська громади.

Хотінська громада: ворог бив з мінометів (37 вибухів). Крім того, відбулося скидання ВОГ з БПЛА (5 вибухів).

Краснопільська громада: здійснено атаку за допомогою дрону типу «FPV» (2 вибухи) та обстріл з мінометів (2 вибухи).

Юнаківська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи), атаку за допомогою дрону типу «FPV» (1 вибух) та мінометний обстріл (10 вибухів).

Великописарівська громада: 19 мін скинули росіяни на територію громади. Також відбулися скидання боєприпасів з БПЛА (8 вибухів) та обстріл з гранатометів СПГ (5 вибухів).

Білопільська громада: були обстріли з міномету (8 вибухів), артилерії (8 вибухів), РСЗВ (4 вибухи), зі стрілецької зброї та з автоматичної гармати (150 вибухів).

Шалигинська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.

Свеська громада: здійснено обстріл зі стрілецької зброї.

Середино-Будська громада: був авіаційний обстріл з гвинтокрила некерованими авіаційними ракетами (2 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час російської атаки дронів було зафіксовано влучання у промисловий обʼєкт в Кременчуцькому районі Полтавської області.

Крім того, ми раніше інформували, що ввечері 28 січня у Києві та низці областей через загрозу балістики оголошували повітряну тривогу.

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