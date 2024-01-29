Республіканці вимагають від Байдена завдати удару по Ірану: що сталося

Члени Республіканської парті у Конгресі Сполучених Штатів закликали адміністрацію президента Джо Байдена до "рішучої відплати" за загибель трьох американських військовослужбовців у Йордані.

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Військові загинули від удару безпілотника, який запустили підтримувані Іраном бойовики, інформує Politico.

Член комітету з питань збройних сил Сенату Роджер Вікер заявив, що США "повинні відповісти на ці неодноразові атаки Ірану та його маріонеток, завдавши прямих ударів по іранських цілях і керівництву Ірану… Настав час діяти швидко й рішуче, щоб весь світ це побачив".

В свою чергу сенатор Ліндсі Грем заявив, що Сполучені Штати можуть знищити скільки завгодно іранських проксі, але це не зупинить агресію Тегерана.

"Я закликаю адміністрацію Байдена завдати ударів по важливих цілях всередині Ірану, не тільки задля відплати за вбивство наших військових, а й для стримування від майбутньої агресії", - заявив він.

Крім того, ідею задати удару по Ірану підтримують сенатори Том Коттон і Джон Корнін.

Подібні ініціативи пролунали і в Палаті представників, де спікер Майк Джонсон заявив, що: "Америка має надіслати кришталево чіткий сигнал всьому світу, що ми не терпітимемо напади на наші війська".

До відплати закликав і лідер республіканської більшості в Палаті представників Стів Скаліс. А комітет з питань розвідки зажадав брифінгу щодо ситуації в Йорданії.

"Президентові Байдену давно пора притягнути до відповідальності терористичний іранський режим і його екстремістських поплічників за напади, які вони здійснили проти сил США і коаліції", - заявив голова Комітету з питань збройних сил Палати представників Майк Роджерс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США вдарили по об’єктах проіранських угруповань в Іраку.

Крім того, ми раніше інформували, що в Іраку бойовики атакували американську військову базу.

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