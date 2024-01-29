Республиканцы требуют от Байдена нанести удар по Ирану: что произошло

Члены Республиканской партии в Конгрессе Соединенных Штатов призвали администрацию президента Джо Байдена к "решительному возмездию" за гибель трех американских военнослужащих в Иордане.

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Военные погибли от удара беспилотника, запущенного поддерживаемыми Ираном боевиками, информирует Politico.

Член комитета по вооруженным силам Сената Роджер Викер заявил, что США "должны ответить на эти неоднократные атаки Ирана и его муртадов, нанеся прямые удары по иранским целям и руководству Ирана… Пора действовать быстро и решительно, чтобы весь мир это увидел".

В свою очередь сенатор Линдси Грэм заявил, что Соединенные Штаты могут уничтожить сколько угодно иранских прокси, но это не остановит агрессию Тегерана.

"Я призываю администрацию Байдена нанести удары по важным целям внутри Ирана, не только для возмездия за убийство наших военных, но и для сдерживания от предстоящей агрессии", — заявил он.

Кроме того, идею нанести удар по Ирану поддерживают сенаторы Том Коттон и Джон Корнин.

Подобные инициативы прозвучали и в Палате представителей, где спикер Майк Джонсон заявил, что: "Америка должна послать кристально четкий сигнал всему миру, что мы не будем терпеть нападения на наши войска".

К возмездию призвал и лидер республиканского большинства в Палате представителей Стив Скалис. А комитет по разведке потребовал брифинга по ситуации в Иордании.

"Президенту Байдену давно пора привлечь к ответственности террористический иранский режим и его экстремистских приспешников за нападения, которые они совершили против сил США и коалиции", — заявил глава Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Майк Роджерс.

Напомним, ранее сообщалось, что США ударили по объектам проиранских группировок в Ираке.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Ираке боевики атаковали американскую военную базу.

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