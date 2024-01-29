Столтенберг ответил, когда Украину пригласят в НАТО

Он напомнил, что НАТО создавалось с целью предотвращения войны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину пригласят стать полноправным членом НАТО, но это произойдет на "определенном этапе".

Об этом информирует Fox News.

На вопрос журналиста о том, возможно ли противостояние между Россией и НАТО, если Украина присоединится к Альянсу, Столтенберг заявил, что является важным шагом для Альянса и США поддерживать Украину.

Он напомнил, что НАТО создавалось с целью предотвращения войны.

"Я из Норвегии, мы граничим с Россией. Когда Норвегия присоединилась к НАТО, Советский Союз считал это провокацией. Однако это было право каждой суверенной нации выбирать свой собственный путь. Это право принадлежит Норвегии, Швеции, Финляндии и Украине", — подчеркнул Столтенберг.

Кроме того, генсек НАТО подчеркнул, что очень ужасно предотвратить российского диктатора Путина достичь своих целей в Украине, поскольку это станет стимулом для других авторитарных режимов достигать своих целей силой.

"Поэтому поддержка Украины важна для нас и для США, а также в будущем приглашение их стать полноправным членом Альянса", — подытожил генсек НАТО.

Напомним, ранее глава разведки Германии заявил, что российский диктатор Путин не потерял бы шанса напасть на НАТО.

Кроме того, мы ранее информировали, что Турция полностью одобрила вступление Швеции в НАТО.

Читайте также: