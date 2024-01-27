Отсрочка от мобилизации: может ли ее получить отец, который сам воспитывает ребенка

Адвокат отметил, что в последнее время мужчины должны доказывать факт самостоятельного воспитания детей в судебном порядке.

Из-за военного вторжения РФ в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Призову подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, которые получают повестки. Но некоторые лица имеют право на отсрочку от мобилизации.

Адвокат Андрей Карпенко на портале b2bconsult рассказал, может ли получить отсрочку мужчина, который расстался с женой и самостоятельно воспитывает детей.

Карпенко объяснил, что абзацем пятым ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определена такая категория, как женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет. Но для этого нужно иметь следующие документы:

свидетельство о смерти матери ребенка;

или решение суда о лишении матери родительских прав;

или решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения ее родительских прав;

или решение суда о признании матери без вести отсутствующей;

или решение суда об объявлении матери умершей.

Адвокат добавил, что в последнее время мужчины должны доказывать факт самостоятельного воспитания детей в судебном порядке.

Напомним, ранее адвокат Андрей Карпенко рассказал о возможности получения отсрочки от призыва у мужчины, который является отцом ребенка с инвалидностью.

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