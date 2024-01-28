Выборы президента Финляндии: кто прошел во второй тур

В воскресенье, 28 января, во время голосования на выборах президента Финляндии ни один из кандидатов не получил подавляющее большинство голосов. Во втором туре за пост президента будут бороться бывший премьер-министр Александр Стубб и экс-министр иностранных дел Пекка Хаависто.

Об этом сообщило финское издание Yle.

По предварительным подсчетам, за Александра Стубба отдали свой голос 27,1% избирателей, а за Пекка Хаависто – 25,7%.

Следующий тур состоится 11 февраля. Именно тогда и решится, кто именно из кандидатов заменит в должности главу государства Саули Нийнисте, отбывшего два шестилетних президентских срока.

55-летний Александр Стубб в своей избирательной программе обещал соотечественникам, что будет работать для безопасной, открытой Финляндии с международными связями, ставить ее интересы на первое место, а также будет объединяющим фактором для страны.

65-летний Пекка Хаависто перед выборами пообещал сделать все для безопасности и благополучия финнов, сблизить их и усилить позиции Финляндии на международном уровне.

Оба кандидата поддерживают Украину, отрицают возможность уступить территории в обмен на мир с Россией и обещают поддерживать движение нашей страны в ЕС.

Президент Финляндии обладает исполнительной властью в формировании внешней политики и политики безопасности, а также выполняет функции верховного главнокомандующего Вооруженными силами.

Напомним, действующий премьер-министр Финляндии Петтери Орпо уверяет, что его страна чувствует себя безопасно, поскольку хорошо подготовлена к разным сценариям в связи с вероятной российской агрессией.

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