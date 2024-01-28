Вибори президента Фінляндії: хто потрапив до другого туру

У неділю, 28 січня, під час голосування на виборах президента Фінляндії жоден з кандидатів не отримав переважної більшості голосів. У другому турі за посаду президента змагатимуться колишній прем’єр-міністр Александр Стубб та ексміністр закордонних справ Пекка Хаавісто.

Про це повідомило фінське видання Yle.

За попередніми підрахунками, за Александра Стубба віддали свій голос 27,1% виборців, а за Пекка Хаавісто — 25,7%.

Наступний тур відбудеться 11 лютого. Саме тоді й вирішиться, хто саме з кандидатів замінить на посаді очільника держави Саулі Нійністе, який відбув два шестирічні президентські терміни.

55-річний Александр Стубб у своїй виборчій програмі обіцяв співвітчизникам, що працюватиме для безпечної, відкритої Фінляндії з міжнародними звʼязками, ставитиме її інтереси на перше місце, а також буде об’єднуючим фактором для країни.

65-річний Пекка Хаавісто перед виборами пообіцяв зробити все для безпеки й благополуччя фінів, зблизити їх і посилити позиції Фінляндії на міжнародному рівні.

Обидва кандидати підтримують Україну, заперечують можливість поступитися територіями в обмін на мир з Росією та обіцяють підтримувати рух нашої країни до ЄС.

Президент Фінляндії має виконавчу владу у формуванні зовнішньої політики та політики безпеки, а також виконує функції верховного головнокомандувача Збройних сил.

Нагадаємо, чинний прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо запевняє, що його країна почувається безпечно, оскільки добре підготовлена до різних сценаріїв у зв’язку із ймовірною російською агресією.

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