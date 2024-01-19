“Спимо спокійно”: у Фінляндії готові до можливої агресії РФ

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо запевняє, що його країна почувається безпечно, оскільки добре підготовлена до різних сценаріїв у зв’язку із ймовірною російською агресією.

Про це він говорив у п’ятницю, 19 січня, на прес-конференції з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном

“У Фінляндії ми спимо спокійно вночі, ми добре підготовлені. Проте всі країни ЄС і НАТО також повинні бути готові до всіх можливих сценаріїв", - заявив він.

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Прем'єр-міністр Орпо також підкреслив, що Європа повинна продовжувати амбітну військову підтримку України. Він також зазначив, що рішення щодо запланованого пакету економічної підтримки України має бути ухвалено швидко.

“Нам також потрібно нарощувати потужності європейської оборонної промисловості та нарощувати виробництво боєприпасів”, - наголосив фінський прем’єр-міністр.

Очільник уряду Фінляндії вважає, що інвестиції в європейську безпеку мають бути ключовими у програмах ЄС на 2024–2029 роки.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін звинуватив НАТО у "затягуванні" Фінляндії до Альянсу та пообіцяв відправити до кордону із цією країною російські війська.

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