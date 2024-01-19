"Спим спокойно": в Финляндии готовы к возможной агрессии РФ

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо уверяет, что его страна чувствует себя безопасно, поскольку хорошо подготовлена к разным сценариям в связи с вероятной российской агрессией.

Об этом он говорил в пятницу, 19 января, на пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном

"В Финляндии мы спим спокойно ночью, мы хорошо подготовлены. Однако все страны ЕС и НАТО также должны быть готовы ко всем возможным сценариям", – заявил он.

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Премьер-министр Орпо также подчеркнул, что Европа должна продолжать амбициозную военную поддержку Украины. Он также отметил, что решение о планируемом пакете экономической поддержки Украины должно быть принято быстро.

"Нам также нужно наращивать мощности европейской оборонной промышленности и наращивать производство боеприпасов", — подчеркнул финский премьер-министр.

Глава правительства Финляндии считает, что инвестиции в европейскую безопасность должны быть ключевыми в программах ЕС на 2024-2029 годы.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин обвинил НАТО в "затягивании" Финляндии в Альянс и пообещал отправить на границу с этой страной российские войска.

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