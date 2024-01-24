Орбан поддержал вступление Швеции в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в среду, 24 января, провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и отметил, что венгерское правительство призывает парламент ратифицировать членство Швеции в НАТО по первому случаю.

Об этом он написал в соцсети Х (Twitter).

Орбан подтвердил Столтенбергу, что правительство Венгрии поддерживает членство Швеции в НАТО.

"Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать парламент проголосовать за присоединение Швеции и завершить ратификацию при первой возможности", – написал он.

Йенс Столтенберг также подтвердил проведение разговора с Орбаном и приветствовал поддержку премьер-министром и его правительством членства Швеции в НАТО.

"Я с нетерпением жду ратификации, как только соберется парламент", — написал генсек НАТО.

Венгрия долгое время блокировала вступление Швеции в НАТО. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в часности заявлял, что политические отношения между Венгрией и Швецией должны улучшиться, прежде чем ее заявка на членство в НАТО будет одобрена.

Напомним, в адрес главы МИД Венгрии поступили угрозы смертью в письме на украинском языке.

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