Орбан підтримав вступ Швеції до НАТО

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у середу, 24 січня, провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і зазначив, що угорський уряд закликає парламент ратифікувати членство Швеції в НАТО за першої нагоди.

Про це він написав у соцмережі Х (Twitter).

Орбан підтвердив Столтенбергу, що уряд Угорщини підтримує членство Швеції в НАТО.

"Я також підкреслив, що ми продовжимо закликати парламент проголосувати за приєднання Швеції та завершити ратифікацію за першої можливості", - написав він.

Єнс Столтенберг також підтвердив проведення розмови з Орбаном і привітав підтримку прем'єр-міністром і його урядом членства Швеції в НАТО.

"Я з нетерпінням чекаю на ратифікацію, щойно збереться парламент", - написав генсек НАТО.

Угорщина довгий час блокувала вступ Швеції до НАТО. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, зокрема заявляв, що політичні відносини між Угорщиною та Швецією мають покращитися, перш ніж її заявку на членство в НАТО буде схвалено.

Нагадаємо, на адресу голови МЗС Угорщини надійшли погрози смертю у листі українською мовою.

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