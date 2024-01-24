Орбан підтримав вступ Швеції до НАТО

Віктор Орбан закликав парламент Угорщини ратифікувати вступ Швеції до Альянсу.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у середу, 24 січня, провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і зазначив, що угорський уряд закликає парламент ратифікувати членство Швеції в НАТО за першої нагоди.
Про це він написав у соцмережі Х (Twitter).
Орбан підтвердив Столтенбергу, що уряд Угорщини підтримує членство Швеції в НАТО.
"Я також підкреслив, що ми продовжимо закликати парламент проголосувати за приєднання Швеції та завершити ратифікацію за першої можливості", - написав він.
Єнс Столтенберг також підтвердив проведення розмови з Орбаном і привітав підтримку прем'єр-міністром і його урядом членства Швеції в НАТО.
"Я з нетерпінням чекаю на ратифікацію, щойно збереться парламент", - написав генсек НАТО.
Угорщина довгий час блокувала вступ Швеції до НАТО. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, зокрема заявляв, що політичні відносини між Угорщиною та Швецією мають покращитися, перш ніж її заявку на членство в НАТО буде схвалено.
Нагадаємо, на адресу голови МЗС Угорщини надійшли погрози смертю у листі українською мовою.
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