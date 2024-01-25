Турция полностью одобрила вступление Швеции в НАТО — документ

Протокол опубликовали вечером 25 января в официальном вестнике Турции, что означает вступление в силу.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал решение турецкого парламента, ратифицирующее протокол о вступлении Швеции в НАТО.
Об этом сообщает официальный вестник Турции.
Таким образом, Турция полностью одобрила вступление Швеции в НАТО.
"Ратификация "Протокола о присоединении Королевства Швеция к Североатлантическому договору", подписанного в Брюсселе 5 июля 2022 года, была одобрена. Положения этого закона вводятся в действие президентом Республики", — говорится в документе.
Накануне на пленарном заседании парламента в Анкаре проголосовали за принятие заявки Швеции, отправив документ президенту Реджепу Тайипу Эрдогану для окончательного подписания.
Теперь протокол будет передан в Государственный департамент США в Вашингтоне.
Напомним, Турция рассмотрела протокол о присоединении Швеции к НАТО после более чем 12 месяцев задержек, ухудшивших отношения Анкары с западными союзниками.
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