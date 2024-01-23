Турецкий парламент одобрил вступление Швеции в НАТО

На пленарном заседании парламента в Анкаре проголосовали за принятие заявки Швеции, отправив документ президенту Реджепу Тайипу Эрдогану для окончательного подписания, прежде чем его можно будет передать в Государственный департамент США в Вашингтоне.

Большое национальное собрание Турции после нескольких часов дебатов одобрило ратификацию протокола о вступлении Швеции в Североатлантический Альянс.

Об этом говорится в сообщении Bloomberg.

Теперь документ должен подписать президент Эрдоган. После этого Венгрия останется единственным государством-членом НАТО, которое до сих пор не одобрило присоединение Швеции.

"Этот шаг ставит Швецию на пороге реализации своей цели — стать 32-м членом Организации Североатлантического договора через год и восемь месяцев после подачи заявки, ознаменовавшей поворот в ее оборонной политике. Двигаясь в ногу с соседней Финляндией, в мае 2022 года Стокгольм пришел к выводу, что вступление в Альянс будет лучшим способом сдерживания любой агрессии России после ее вторжения в Украину. Финляндия присоединилась к НАТО в апреле", — говорится в сообщении.

Вступление Швеции укрепит НАТО, укрепит ее северный охват и улучшит способность защищать восточный фланг.

Ранее Швеция и Финляндия избегали членства в военных альянсах, пока военные действия российского президента Владимира Путина не изменили этот подсчет.

Из 346 депутатов Турции вступление Швеции в Альянс поддержали 287, еще 35 проголосовали против, остальные депутаты воздержались.

Одобрение вступления Швеции в НАТО в турецком парламенте было оформлено в три решения, за которые голосовали по отдельности. Этому предшествовали многочисленные выступления депутатов всех шести парламентских фракций Турции.

До сих пор, кроме Турции, вступление Швеции в НАТО не одобрила Венгрия, обещавшая, что будет "не последней" в этом процессе.

Напомним, Турция в конце концов принялась за рассмотрение протокола о присоединении Швеции к НАТО после более чем года задержек, ухудшивших отношения Анкары с западными союзниками.

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