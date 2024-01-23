Бизнесмен Игорь Мазепа вышел из СИЗО

Игорь Мазепа вышел под залог в 21 млн. грн.

Бизнесмен, владелец инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа вышел из-под стражи под залог.

Об этом сообщил Forbes со ссылкой на пресс-службу компании.

Игорю Мазепе инкриминируют противоправное завладение землями, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры – Киевской ГЭС, для строительства коттеджного городка премиум-класса Goodlife Park в Вышгородском районе Киевской области. Goodlife Park построен в 2013 году, имеет площадь 40 га, яхт-клуб, мини-гостиницу, ресторан, детский парк, спортивные площадки и фитнес-центр. Дело ведет Госбюро расследований.

19 января Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Мазепе в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в 349 млн грн.

23 января Киевский апелляционный суд уменьшил размер залога до 21 млн грн, но не отменил решение суда первой инстанции.

Напомним, общественное движение бизнеса "Манифест 42" анонсирует 1 февраля приостановку работы компаний, если правительство не станет решать проблему давления на бизнес.

ТСН.ua собрал реакцию бизнеса на задержание и арест Игоря Мазепы

Читайте также: