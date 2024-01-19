Суд избрал меру пресечения бизнесмену Мазепе

Подозреваемый может выйти на свободу из следственного изолятора после внесения залога в размере 349 млн. грн.

Вечером в пятницу, 19 января, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бизнесмену Игорю Мазепе, обвиняемого в организации преступной группы, противоправно завладевшей землями, на которых расположены гидротехнические сооружения Киевской ГЭС.

Об этом сообщает корреспондент ТСН из зала суда.

На время следствия подозреваемый будет находиться в заключении в следственном изоляторе с возможностью выйти на свободу после внесения залога в размере 349 млн грн.

Таким образом, размер залога по решению суда был уменьшен вдвое. Прокуратура требовала для задержанного содержания под стражей с возможностью выйти на свободу, уплатив залог в размере 700 млн. грн.

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Чуть раньше в том же суде была избрана мера пресечения двум фигурантам "дела Мазепы", задержанным вместе с бизнесменом. Суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, отправив подозреваемых под стражу.

Правда, сумма залога в размере 500 млн грн, которую просила для них сторона обвинения, была существенно уменьшена. Подозреваемые могут выйти из следственного изолятора, если будут внесены 45 млн и 20 млн грн соответственно.

Суд должен также избрать меру пресечения брату задержанного бизнесмена Юрию.

Напомним, в четверг, 18 января, Государственное бюро расследований задержало украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы на КПП Медыка-Шегини. Также правоохранители задержали его брата и двух сообщников.

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