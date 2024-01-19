Апокалипсис в Закарпатье: все о последствиях непогоды в области

На Закарпатье бурлит ненастье.
Апокалипсис в Закарпатье. Из-за обильных дождей и поднятия грунтовых вод реки вышли из берегов. Заливает дома и дороги.
Все детали стихийного бедствия рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.
Большая вода в Закарпатье
На Закарпатье бушует непогода. В горных реках области на несколько десятков сантиметров поднялся уровень воды. Жители региона начали страдать от потоков, заливаемых домами, огородами и автодорогами.
Как отмечают в ГСЧС, в результате непогоды в Закарпатье 18 января были подтоплены 5 подвальных помещений, 11 дворов и 330 гектаров сельскохозяйственных угодий. Напали беды осадки в селе Стройное, неподалеку Мукачево. И хотя вода еще не добралась до дома, а стоит на огородах, она поднимается и дальше, вплотную к домам.
Из-за потепления и повышения уровней грунтовых вод в Закарпатье фиксируют первые подтопления — ГСЧС Закарпатья.– Анатолий "фигура" (@ANATOLASS) January 18, 2024
В области объявлено гидрологическое штормовое предупреждение. В верховьях рек продолжается повышение уровня воды на 30-90 см, в верховьях Боржавы – 140 см. pic.twitter.com/c3HPXJuVKL
Спасатели работают
Из-за интенсивных дождей залило и дороги. Движение автомобилей на автодороге Н-09, между населенными пунктами Ольховка и Плотина заблокировано. Также, на дороге Т-07-19 между селами Большие Комяти и Заречье произошел перелив воды через проезжую часть.
Пока участок открыт для проезда, сообщает журналист Виталий Глагола в своем телеграмме-канале. А вот на отрезке пути между населенными пунктами Дубрыничи и Перечин ситуация несколько хуже. Еще немного – и машины будут плыть, а не ехать.
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Не повезло и жителям села Бронька Хустского района. Из-за осадков река вышла из берегов и почти снесла мост.
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Спасатели выезжали для откачки воды из частных домохозяйств, а также одного детского сада в Ужгороде, Перечине, Рахове, селе Соймы на Хустщине и поселке Дубово Тячевского района. Добралась вода и в дома. В селе Голубино Мукачевского района затопило отдельные дома.
Когда ненастье утихнет?
На портале Гидрометцентра было указано, что 19 января в Закарпатье будет дождь целый день, также возможен мокрый снег. При этом сложность погодных условий – и уровень, желтый. На реках на юге региона уровень воды может подняться на 1-6 метров. Дожди в регионе, по прогнозам синоптиков, должны прекратиться через несколько дней, тогда вода пойдет на убыль.
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