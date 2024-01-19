Двух фигурантов "дела Мазепы" отправили под стражу

Суд уменьшил подозреваемым размер залога с 500 млн грн до 45 млн и 20 млн грн соответственно.

Вечером в пятницу, 19 января, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения двум фигурантам дела бизнесмена Игоря Мазепы, которого обвиняют в организации преступной группы, противоправно завладевшей землями, на которых расположены гидротехнические сооружения Киевской ГЭС.

Об этом сообщил прокурор Евгений Сльота в комментарии hromadske.

По его словам, суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, отправив подозреваемых под стражу. Правда, сумма залога в размере 500 млн грн, которую просила сторона обвинения, была существенно уменьшена. Подозреваемые могут выйти из следственного изолятора, если будут внесены 45 млн и 20 млн грн соответственно.

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В этом же суде также проходит заседание по избранию меры пресечения самому Игорю Мазепе. Своего решения по главному фигуранту дела судьи пока не приняли. Прокуратура требовала для задержанного содержания под стражей с возможностью выйти на свободу, уплатив залог в размере 700 млн. грн.

Также суд намерен рассмотреть меру пресечения брату бизнесмена Юрию.

Напомним, в четверг, 18 января, Государственное бюро расследований задержало украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы на КПП Медыка-Шегини. Также правоохранители задержали его брата и двух сообщников.

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