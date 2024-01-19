Двох фігурантів "справи Мазепи" відправили під варту

Суд зменшив підозрюваним розмір застави із 500 млн грн до 45 млн та 20 млн грн відповідно.
Увечері в п’ятницю, 19 січня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід двом фігурантам справи бізнесмена Ігоря Мазепи, якого звинувачують в організації злочинної групи, яка протиправно заволоділа землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС.
Про це повідомив прокурор Євгеній Сльота у коментарі hromadske.
За його словами, суд частково задовольнив клопотання прокуратури, відправивши підозрюваних під варту. Щоправда, суму застави у розмірі 500 млн грн, яку просила сторона обвинувачення, було суттєво зменшено. Підозрювані можуть вийти із слідчого ізолятора, якщо внесуть 45 млн та 20 млн грн відповідно.
У цьому ж суді також відбувається засідання щодо обрання запобіжного заходу самому Ігорю Мазепі. Свого рішення щодо головного фігуранта справи судді поки не ухвалили. Прокуратура вимагала для затриманого тримання під вартою з можливістю вийти на свободу, сплативши заставу в розмірі 700 млн грн.
Також суд має намір розглянути запобіжний захід братові бізнесмена Юрію.
Нагадаємо, у четвер, 18 січня, Державне бюро розслідувань затримало українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону на КПП Медика-Шегині. Також правоохоронці затримали його брата та ще двох спільників.
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