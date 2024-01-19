Содержание под стражей или залог в 700 миллионов гривен: бизнесмену Мазепе выбирают меру пресечения

Содержание под стражей или залог в 700 миллионов гривен: эти минуты в Печерском райсуде Киева избирают меру пресечения Игорю Мазепе – основателю инвестиционной компании Concorde Capital. Его накануне задержали прямо на украинско-польской границе.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН.ua Иван Воробьев.

В суд в столице Мазепа явился вместе с группой поддержки и адвокатами.

Бизнесмена подозревают в создании преступной организации и завладении семью гектарами земли возле Киевской ГЭС.

По данным следствия, была незаконно отчуждена территория стратегического значения вдоль дамбы. Сделка была такой: земли водного фонда бесплатно перешли в частную собственность – студентам под садоводство. Те, будто перепродали свои участки большим застройщикам. Которые вместо садов уже стали возводить элитные коттеджи. В схеме были задействованы инвестиционная компания, застройщики, а также служащие управления госгеокадастра.

Восемь участников этой преступной организации подозрение вручили еще в ноябре прошлого года. Теперь же задержали Мазепу и его брата. Все обвинения бизнесмен отвергает.

В настоящее время адвокаты подозреваемого заявили об отводе следственного судьи. Это ходатайство будет рассматривать другая коллегия судей.

Избрание меры пресечения продолжается.

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