Задержание бизнесмена Игоря Мазепы: сегодня начнется суд

Задержанным оглашены подозрения и сегодня будут выбирать меру пресечения.
Сегодня, 19 января, в Печерском суде Киева начнется судебное заседание. Там будут выбирать меру пресечения бизнесмену Игорю Мазепе и еще трем подозреваемым по делу.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.
По его данным, в комнате начали собираться журналисты.
Напомним:
Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украинско-польской границы.
Впоследствии адвокаты задержанного сотрудниками ДБР на украинско-польской границе бизнесмена Игоря Мазепы заявили, что он ехал на Всемирный экономический форум в Давосе.
19 января в ДБР подтвердили задержание Мазепы.
Прокуроры предлагают суду назначить залог в 700 млн грн бизнесмену, основателю инвесткомпании Concorde Capital Игорю Мазепе. Об этом сообщил сам Игорь Мазепа в соцсети.
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