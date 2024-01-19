Задержание бизнесмена Игоря Мазепы: сегодня начнется суд

Задержанным оглашены подозрения и сегодня будут выбирать меру пресечения.

Сегодня, 19 января, в Печерском суде Киева начнется судебное заседание. Там будут выбирать меру пресечения бизнесмену Игорю Мазепе и еще трем подозреваемым по делу.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

По его данным, в комнате начали собираться журналисты.

В зале суда / Фото: ТСН.ua

Напомним:

Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украинско-польской границы.

Впоследствии адвокаты задержанного сотрудниками ДБР на украинско-польской границе бизнесмена Игоря Мазепы заявили, что он ехал на Всемирный экономический форум в Давосе.

19 января в ДБР подтвердили задержание Мазепы.

Прокуроры предлагают суду назначить залог в 700 млн грн бизнесмену, основателю инвесткомпании Concorde Capital Игорю Мазепе. Об этом сообщил сам Игорь Мазепа в соцсети.

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