Разведка сообщила, сколько самолетов А-50 осталось в РФ

Уничтожение А-450 для оккупантов – это существенная потеря средств.
У российских оккупантов осталось около десяти самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50, представленных двумя разными модификациями. РФ не может производить новые суда этого типа.
Об этом заявил во время телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов.
По его словам, уничтожение самолета А-50 для оккупантов – это существенная потеря средств для РФ. Кроме того, такое вооружение уже не вернется в поле боя.
"Важный факт, Россия сегодня упустила возможность производить подобные самолеты. Поэтому потеря каждой такой единицы — это кратно увеличенная потеря, она не восстанавливаема. Это огромная потеря, если говорить о суммах средств", — отмечает Юсов.
Кроме того, по словам представителя ГУР, уничтожение самолета А-50 над Азовским морем – это и существенная потеря средств для российских оккупантов.
Юсов говорит, что реакцию россиян на ущерб А-50 и повреждение Ил-22 можно сравнить с реакцией на уничтожение крейсера "Москва".
"Это также очень знаковые события и действия украинских Сил обороны очень успешны. Возражения, умолчания и признания", — добавил разведчик.
Напомним, 15 января Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный подтвердил, что ПС уничтожили российские самолеты А-50 и Ил-22 над Азовским морем.
Разведка Британии оценила значение ликвидации А-50. В частности, это приведет к ограничению зон действия авиации страны-агрессорки России.