Разведка сообщила, сколько самолетов А-50 осталось в РФ

Уничтожение А-450 для оккупантов – это существенная потеря средств.

У российских оккупантов осталось около десяти самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50, представленных двумя разными модификациями. РФ не может производить новые суда этого типа.

Об этом заявил во время телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов.

По его словам, уничтожение самолета А-50 для оккупантов – это существенная потеря средств для РФ. Кроме того, такое вооружение уже не вернется в поле боя.

"Важный факт, Россия сегодня упустила возможность производить подобные самолеты. Поэтому потеря каждой такой единицы — это кратно увеличенная потеря, она не восстанавливаема. Это огромная потеря, если говорить о суммах средств", — отмечает Юсов.

Кроме того, по словам представителя ГУР, уничтожение самолета А-50 над Азовским морем – это и существенная потеря средств для российских оккупантов.

Юсов говорит, что реакцию россиян на ущерб А-50 и повреждение Ил-22 можно сравнить с реакцией на уничтожение крейсера "Москва".

"Это также очень знаковые события и действия украинских Сил обороны очень успешны. Возражения, умолчания и признания", — добавил разведчик.

Напомним, 15 января Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный подтвердил, что ПС уничтожили российские самолеты А-50 и Ил-22 над Азовским морем.

Разведка Британии оценила значение ликвидации А-50. В частности, это приведет к ограничению зон действия авиации страны-агрессорки России.

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