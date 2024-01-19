Украина и Венгрия проведут переговоры: что известно

Украина и Венгрия проведут переговоры

Об этом идет речь на сайте президента Украины.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сиярто.

Собеседники обсудили подготовку встречи, которая состоится 29 января в Ужгороде. С украинской стороны в мероприятии планируют принять участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса главы государства.

"Мы настроены на открытый диалог по обсуждению двусторонних отношений между нашими государствами", – отметил Ермак.

Руководитель Офиса президента также поблагодарил Петера Сиярто за участие Венгрии во встрече советников по национальной безопасности и внешнеполитических советников стран по имплементации Формулы мира, которая состоялась в Давосе.

Напомним, Венгрия неоднократно блокировала решение о помощи Украине от ЕС. Глава венгерского правительства Виктор Орбан выдвинул ультиматум ЕС относительно 50 млрд евро помощи Украине.

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