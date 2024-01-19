Шэрон Стоун восхитила фото с 91-летней мамой

65-летняя актриса сделала фото за общим обедом с мамой.
Голливудская актриса Шэрон Стоун ошеломила фото со своей мамой Дороти.
Знаменитость вместе с самым родным человеком отправилась на обед. За столом они сделали семейный снимок, который Шэрон опубликовала в своем Instagram.
На картинке звезда с мамой улыбаются. Для такого выхода они подобрали изысканные образы. В частности, Стоун одела нюдовый костюм, дополняя его багровым ожерельем и помадой соответствующего цвета. А вот мама была более сдержанна в выборе цветов и выбрала базовый черный костюм и блузу с разнообразными орнаментами.
Очевидно, Шэрон с мамой были в ресторане. Позади них виднеются цветы в горшке.
"Обед с мамочкой", - лаконично подписала актриса фотографию.
В свою очередь, поклонники не были скупыми на комплименты и смайлики в форме сердечек в комментариях.
- Две красивые сильные женщины
- Приятного апетита этим прекрасным леди
- Королевы! Вы обе невероятны
- Я ослеплена красотой и силой
Напомним, что недавно видео со своими родителями поделилась украинская ведущая Леся Никитюк. Знаменитость насмешила кадрами, как мама и папа утром встречали ее с украинским вышитым полотенцем и настойками.
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