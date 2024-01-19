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Шэрон Стоун восхитила фото с 91-летней мамой

Шэрон Стоун восхитила фото с 91-летней мамой

Шэрон Стоун с мамой / Фото: instagram.com/sharonstone

65-летняя актриса сделала фото за общим обедом с мамой.

Голливудская актриса Шэрон Стоун ошеломила фото со своей мамой Дороти.

Знаменитость вместе с самым родным человеком отправилась на обед. За столом они сделали семейный снимок, который Шэрон опубликовала в своем Instagram.

На картинке звезда с мамой улыбаются. Для такого выхода они подобрали изысканные образы. В частности, Стоун одела нюдовый костюм, дополняя его багровым ожерельем и помадой соответствующего цвета. А вот мама была более сдержанна в выборе цветов и выбрала базовый черный костюм и блузу с разнообразными орнаментами.

Очевидно, Шэрон с мамой были в ресторане. Позади них виднеются цветы в горшке.

Шэрон Стоун с мамой / © instagram.com/sharonstone
Шэрон Стоун с мамой / Фото: instagram.com/sharonstone

"Обед с мамочкой", - лаконично подписала актриса фотографию.

В свою очередь, поклонники не были скупыми на комплименты и смайлики в форме сердечек в комментариях.

  • Две красивые сильные женщины
  • Приятного апетита этим прекрасным леди
  • Королевы! Вы обе невероятны
  • Я ослеплена красотой и силой

Напомним, что недавно видео со своими родителями поделилась украинская ведущая Леся Никитюк. Знаменитость насмешила кадрами, как мама и папа утром встречали ее с украинским вышитым полотенцем и настойками.

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