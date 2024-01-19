"1+1 Украина" готовит премьеру нового шоу "Пісня мого життя"

Уже вскоре на телеканале "1+1 Украина" впервые появится украинская адаптация популярнейшего развлекательного проекта Финляндии "Song Of My Life".

В Украине шоу будет называться "Пісня мого життя". В нём примут участие звездные участники и лидеры мнений. По правилам они загадывают песни, которые ассоциируются у них с определенным периодом жизни, а современные украинские артисты исполняют их на сцене. Гости и телезрители будут пытаться угадать, чья история спрятана под загаданной песней.

Екатерина Осадчая – ведущая проекта "Пісня мого життя"

К слову, во время шоу прозвучит много эксклюзивных историй знаменитостей и трогательных подробностей их жизни, которые до сих пор никто не слышал. А каждый зритель сможет найти поддержку и вспомнить песню, ставшую саундтреком его собственной жизни.

Ведущей шоу "Пісня мого життя" станет основательница проекта "Знайти своїх" и телеведущая "Голоса страны" Екатерина Осадчая.

Екатерина Осадчая – ведущая проекта "Пісня мого життя"

"В прошлом году мы производили один эпизод проекта в Финляндии совместно с нашими финскими и украинскими коллегами Yellow Film & TV и FILM.UA Group. Тогда мы сразу влюбились в этот формат и вынашивали идею создания подобного проекта в Украине. Ведь считаем, что музыка в такие темные времена способная подбадривать людей, давать им надежду, вдохновлять и возвращать к жизни. В этом проекте зрители обязательно увидят участников "Голоса страны" и современных украинских музыкантов, ведь мы хотим поддерживать украинскую музыку на всех уровнях", - рассказывает продюсер проекта Владимир Завадюк.

Екатерина Осадчая – ведущая проекта "Пісня мого життя"

Отметим, в 2022 году Украина и Финляндия уже объединяла свои усилия по созданию общего особого эпизода шоу "Song Of My Life". Тогда выпуск был посвящен Украине, а участие в нем приняли Тимур Мирошниченко, Надя Дорофеева, Тарас Тополя и супруги спортсменов Михаил Романчук и Марина Бех.

Дату премьеры шоу "Пісня мого життя" на телеканале "1+1 Украина" зрители узнают совсем скоро.

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