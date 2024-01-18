Орбан доигрался: Европарламент взялся за наказание Венгрии

Европейский парламент одобрил резолюцию с призывом наказать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за подрыв демократии в его стране.

Резолюция Европарламента, касающаяся наказания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, приближает ЕС еще на шаг к приостановлению права Будапешта голосовать за принятие решений в Евросоюзе.

Об этом пишет Reuters.

Евродепутаты осудили "преднамеренные, постоянные и систематические усилия венгерского правительства по подрыву основных ценностей ЕС". Отмечается, что 345 депутатов Европарламента проголосовали за соответствующую резолюцию, 104 депутата выступили против.

В резолюции также высказана критика в адрес Орбана из-за наложения вето на предоставление большей финансовой помощи Украине в то время, когда Киев борется с полномасштабным российским вторжением.

Кроме того, в резолюции высказан призыв осуществить еще один шаг в рамках процедуры обеспечения законности и правопорядка, что может привести к приостановлению права голоса Венгрии в Евросоюзе.

Также сказано, что механизм наказания, определенный в статье 7 общих положений Договора о Евросоюзе, является длительным и сложным, а это означает маловероятным вариант максимального наказания в недалёком будущем.

Одобренная резолюция в Европарламенте не является юридически обязывающей, но она усиливает политическое давление на Орбана перед саммитом лидеров ЕС, который состоится 1 февраля в Брюсселе и в ходе которого состоится еще одна попытка согласовать новую помощь для Украины.

Напомним, ранее в Европейском Союзе заявили, что уверены, что решение о предоставлении Украине 50 миллиардов евро может быть одобрено в течение следующих нескольких недель, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы близится к принятию компромисса по использованию денег из бюджета блока, даже если соглашение не будет отвечать его требованиям.

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