Несмотря на сканадальные заявления премьера Виктора Орбана, 60-65% венгерского общества все еще очень благосклонно относятся к Европейскому Союзу. Что свидетельствует о том, что в ближайшие несколько лет вряд ли Венгрия выйдет из блока.

Такое мнение высказал доктор философии, новой и новейшей истории Стефано Боттони в телеканале FREEДОМ.

Он отмечает, что у большинства венгров уже состоялся ментальный и культурный выход из ЕС. Так что дело не в традиционном, политическом выходе, который происходит или не происходит, считает Боттони.

“Сейчас есть лагерь мира, который пытается сохранить то, что у нас есть от западной цивилизации. И другой лагерь – лагерь диктатур, это может быть Россия, может быть Китай, может быть Турция, ХАМАС и так далее”, – отметил он.

Кроме того, страна-агрессор РФ участвует во всех этих конфликтах, и везде россияне занимают неправильную сторону. А теперь и Венгрия становится на сторону россиян, продолжил гость программы.

“К сожалению, у венгров есть давняя традиция – слишком долго оставаться на неправильной стороне. Так было в Первой мировой войне, в результате чего Венгрия распалась вместе с Австро-Венгерской империей 1918 года, и мы потеряли две трети своей территории. Мы сделали это во Второй мировой войне, когда выступили на стороне нацистского союза, и вышли из него только в конце 1944 года», – сказал Боттони.

В то же время, проигрыш во Второй мировой войне очень негативно отразился на Венгрии.

“И сейчас большая часть венгерской политической элиты совершает аналогичное – политическое самоубийство. Мы не поддерживаем наших национальных союзников, а ведем очень опасную двойную игру. А тем временем нас все больше шантажируют и направляют из Москвы», – отметил Боттони.

Венгрия была жертвой ХХ века, мол, много несправедливых вещей произошло с ней и с ее народом в ХХ веке.

«То есть мы жертва истории, как и Россия. И в то же время мы невинны, мы безупречны. И теперь у нас новый враг – Брюссель, Сорос, американцы”, – отметил историк.

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Сейчас Венгрия похожа на Россию 2005-2008 годов, считает историк.

Есть остатки оппозиции, но они без денег, без связей, без энтузиазма. А что сделали для России ее либералы? Ничего. У них не было никакого плана, не было альтернативного представления о России. А что предлагает венгерская оппозиция Венгрии? Что она может сказать миллионам находящихся за пределами страны венгров? В сущности, им нечего сказать. Венгры несколько раз в истории показывали, что способны ломаться под давлением. Они понимают, насколько плох был их выбор, только когда слишком поздно», — резюмировал Боттони.

Напомним, в Венгрии отказались отдать Украине россиянина, подозреваемого в убийстве Амины Окуевой, которое произошло в 2017 году.

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